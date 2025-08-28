Spectacle Cie Du Bonjour A la Une ! Bleu Pluriel Trégueux

Spectacle Cie Du Bonjour A la Une !

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-04-28 20:00:00

2026-04-28

Les médias influent sur votre moral? Les informations participent à vos angoisses et à vos peurs ? Souvent, il vous faut aller à la pêche aux bonnes nouvelles ? Bienvenue à la rédaction d’A la Une ! le journal de bonnes nouvelles dont vous êtes le héros. Le bureau mobile de la rédaction composée de deux humains et trois marionnettes peut s’installer partout. Cette fine équipe a plus d’un tour dans son sac ça manipule mots, slam et musique. Avec “A la Une!”, ils vont mettre en lumière chaque petit bonheur et vous reconnecter à la joie !

A partir de 6 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

