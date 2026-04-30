Spectacle CLEMENT VIKTOROVITCH L’ART DE NE PAS DIRE Rue des artistes Amnéville

Amnéville

Spectacle CLEMENT VIKTOROVITCH L’ART DE NE PAS DIRE

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Clément Viktorovitch, docteur en science politique soucieux de vulgarisation dans les médias (France Info, Clique, Quotidien), sur internet (Twitch, Youtube) et en librairie (Le Pouvoir Rhétorique, Logocratie) apparait pour la première fois sur scène dans une fiction grinçante.

Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…

A travers ce spectacle, déjà 150 000 spectatrices ont pu s’emparer des outils de décryptage du discours et, au-delà, s’interroger sur les dégâts qu’une parole politique déloyale peut entraîner pour notre vie démocratique.

Pour beaucoup, ce spectacle a été vécu comme un acte de résistance citoyenne en dehors des luttes de partis ; un moment festif pour prendre conscience de l’ampleur des manipulations, faire vibrer notre indignation, conjurer l’isolement et la résignation, faire commun.

En 2027 la France vivra son élection présidentielle. Peut-être la plus importante. Peut-être celle du basculement. Pour cette dernière tournée, Clément Viktorovitch nous propose une nouvelle version de L’art de ne pas dire adaptée au grand format des zéniths et des arenas. Dans ces lieux mêmes qui, au même moment, résonneront des discours de campagne des candidats, il nous invite à vivre un anti-meeting électoral pour célébrer notre désir de mobilisation citoyenne.

Face à la dégradation du débat public et à la toxicité des discours politiques, nous laisserons-nous faire si facilement ?Tout public

26 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Clément Viktorovitch, a doctor in political science, is a popular figure in the media (France Info, Clique, Quotidien), on the Internet (Twitch, Youtube) and in bookshops (Le Pouvoir Rhétorique, Logocratie).

He plays the communications advisor to the President of the Republic, who, after being brutally ousted, seeks revenge. His weapon? A conference in which he decides to reveal all the secrets they used to conquer power?

The show has already attracted 150,000 spectators, who have been able to learn how to decipher the discourse and, beyond that, question the damage that unfair political discourse can do to our democratic life.

For many, the show was an act of citizen resistance outside party struggles; a festive moment to become aware of the extent of manipulation, to shake up our indignation, to ward off isolation and resignation, and to join forces.

In 2027, France will hold its presidential election. Perhaps the most important. Perhaps the turning point. For this final tour, Clément Viktorovitch offers us a new version of L?art de ne pas dire adapted to the large format of zeniths and arenas. In the very places where, at the same time, the campaign speeches of the candidates will be echoing, he invites us to experience an electoral anti-meeting to celebrate our desire for citizen mobilization.

Faced with the degradation of public debate and the toxicity of political rhetoric, will we let ourselves be taken in so easily?

L’événement Spectacle CLEMENT VIKTOROVITCH L’ART DE NE PAS DIRE Amnéville a été mis à jour le 2026-04-30 par DESTINATION AMNEVILLE