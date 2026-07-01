Spectacle clownesque & familial Sans Toit Ni Moi La grange à Jean Lieu dit Péraclos Chouvigny

mercredi 29 juillet 2026 · La grange à Jean Lieu dit Péraclos · Chouvigny

Informations pratiques

Chouvigny

Spectacle clownesque & familial Sans Toit Ni Moi

La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

La Cie La Petite Légèreté propose un spectacle clownesque tendre et drôle pour toute la famille. Une parenthèse poétique et touchante, précédée du repas paysan bio.

.

La grange à Jean Lieu dit Péraclos 24 route des gorges Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 88 60 59 contact@lagrangeajean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Petite L%E9g%E8ret%E9 Theater Company presents a tender and funny clown show for the whole family. A poetic and touching interlude, preceded by an organic farm-to-table meal.

L’événement Spectacle clownesque & familial Sans Toit Ni Moi Chouvigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule