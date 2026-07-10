Spectacle comme le vent avec MAScène Nationale Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Spectacle comme le vent avec MAScène Nationale

Cour Louis Leprince-Ringuet Ars Numerica Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Avec MA Scène Nationale, découvrez le spectacle Comme le Vent de la Cie La Croisée des Chemins, avec Delphine Sénard.

Trois acrobates-danseurs invitent les tout-petits à vivre une expérience joyeuse et sensorielle. Installés autour d’un espace circulaire, les enfants de moins de 4 ans peuvent explorer librement, entrer, sortir, observer et se laisser porter par les mouvements des artistes.

Accompagné par une musique jouée en direct, ce spectacle célèbre la curiosité, la liberté de mouvement et le plaisir d’être ensemble… comme le vent.

Spectacle jeune public proposé par MA Scène Nationale.. .

Cour Louis Leprince-Ringuet Ars Numerica Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu

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English : Spectacle comme le vent avec MAScène Nationale

L’événement Spectacle comme le vent avec MAScène Nationale Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD