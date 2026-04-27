Spectacle Comptoir de la Bretagne, bonjour ! Quatro, auditorium Baud

Baud

Spectacle Comptoir de la Bretagne, bonjour !

Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Comptoir de la Bretagne, bonjour ! Nos deux agents d’accueil sont là pour trouver des réponses à vos questions, passant au peigne fin les idées reçues sur notre région tout en tentant d’en extraire des réalités, des vérités, et d’en comprendre parfois l’origine. Vous aimeriez acheter un menhir mais n’êtes pas encore décidés sur le modèle ? La bombarde a-t-elle été inventée pour résoudre les problèmes de voisinage ? Est-ce qu’une bonne fois pour toutes il pleut oui ou non en Bretagne, et sur qui ?

Compagnie Orange givrée

Comédien Anthony Sérazin

Comédien Mael Lhopiteau

Mise en scène Fred Renno & Pépito Matéo

Spectacle en partenariat avec Le Forum (Nivillac), Festival Interceltique de Lorient,

Ville de Redon, Spedidam, Région Bretagne, Bretagne Culture Diversité.

15h gratuit sur réservation .

Quatro, auditorium 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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English :

L’événement Spectacle Comptoir de la Bretagne, bonjour ! Baud a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté