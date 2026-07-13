Spectacle/Concert de Camille et Matthieu Saglio rue des sports Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle/Concert de Camille et Matthieu Saglio

rue des sports Artymes Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Concert Camille et Matthieu SAGLIO

Musique

Quand il était petit, Camille entendait son grand frère Matthieu faire ses gammes au violoncelle et cela lui paraissait bien étrange, comme un rituel auquel personne d’autre n’était convié… Au fil du temps, chacun des deux a tissé sa propre relation à la musique, sa propre approche ; du côté de la chanson pour l’un et du côté du jazz et de la world music pour l’autre.

Et puis, petit à petit s’est dessiné un nouveau possible, comme si les fils se mettaient à tresser ensemble un chemin à explorer à deux. Chemin de cordes évidemment, cordes de violoncelle et cordes vocales. Cordes si similaires qu’elles se confondent, s’accordent et se mélangent à merveille.

Dans ce nouveau projet, Camille et Matthieu créent des liens, des ponts, entre leurs univers pour en faire émerger un nouveau territoire à explorer territoire sensible, aérien, infini… On y entend parfois des accents orientaux, de jazz ou de blues, notamment dans la belle reprise de Strange fruit , mais également un univers lyrique porté par l’archet virtuose de Matthieu et la voix hypnotique de Camille.

Grâce au sampler, le violoncelle se démultiplie sous les yeux des spectateurs, créant des architectures sonores riches et colorées. Ce procédé permet au duo de devenir quartet, ou quasiment orchestre tant la palette des possibles est infinie. Tantôt des pizz à la manière d’une guitare ou d’une ligne de basse, tantôt des archets tel un quatuor à cordes, ou des improvisations pleines de liberté, ainsi se développe le jeu protéiforme de Matthieu.

Sur cet écrin, vient se poser la voix de Camille, capable d’emporter l’auditeur avec elle dans les aigus d’un contre-ténor à la langue imaginaire, d’improviser en recréant le timbre d’une trompette mais aussi de créer la surprise avec des chansons en anglais, bambara ou espagnol.

Le répertoire de Camille et Matthieu Saglio s’avère aussi inclassable que magnétique, emportant avec lui le public dans un voyage intérieur et spirituel, guidé par la complicité des deux frères.

“Aux confins de la balade folk imaginaire et de la musique classique, jusqu’à des sommets de spiritualité.” TTTT Télérama

Le duo du compositeur et violoncelliste et de son frère chanteur évolue avec brio dans une enveloppe sonore d’arômes de jazz, de musique du monde et de musique classique. La Vanguardia (ES)

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Billetterie

Mairie

Site internet de la Mairie www.mesquerquimiac.fr

Dans nos offices de tourisme

Tout public

Durée 1h20

Placement libre

Production Cie Anaya

Distribution Camille Saglio composition, voix Matthieu Saglio composition, violoncelle, sampler Alban Cointe son Pierre Crasnier lumières. .

rue des sports Artymes Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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L’événement Spectacle/Concert de Camille et Matthieu Saglio Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44