Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse Le Fel
Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse Le Fel mercredi 6 mai 2026.
Le Fel
Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Réflexions poétiques et politiques sur le salariat avec Mojo. Suivi d’une discussion. Buvette et restauration du place
www.lesmotsdejo.com
tournée vélo
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations .
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
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English :
Poetic and political reflections on wage-earning with Mojo. Followed by a discussion. Refreshments and snacks on site
L’événement Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse Le Fel a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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