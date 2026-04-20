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Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse Le Fel

Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse Le Fel

Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse Le Fel mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy

Ville : 12140 Le Fel

Département : Aveyron

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif :

Le Fel

Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Réflexions poétiques et politiques sur le salariat avec Mojo. Suivi d’une discussion. Buvette et restauration du place
www.lesmotsdejo.com
tournée vélo

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations   .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27  lenid.roussy@gmail.com

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English :

Poetic and political reflections on wage-earning with Mojo. Followed by a discussion. Refreshments and snacks on site

L’événement Spectacle conférence Tout travail mérite sa laisse Le Fel a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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