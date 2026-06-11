Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte Cuverie De Almeida Sercy

Sercy

Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte

Cuverie De Almeida Chemin du Bourgeot Sercy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Contes en Granges et Equi’Lien vous proposent L’illusion fait Conte un spectacle d’Eric Chartiot le Magi-Conteur. De poésie et Contes en tour de Magie, Eric gomme pour vous la frontière entre réel et imaginaire.

Pratiquez le co-voiturage

Venir avec mug et siège, tisane offerte, vente sur place de crêpes et autres boissons. .

Cuverie De Almeida Chemin du Bourgeot Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com

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English : Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte

L’événement Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte Sercy a été mis à jour le 2026-06-11 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II