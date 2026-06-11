Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte Cuverie De Almeida Sercy
Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte Cuverie De Almeida Sercy mardi 7 juillet 2026.
Sercy
Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte
Cuverie De Almeida Chemin du Bourgeot Sercy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Contes en Granges et Equi’Lien vous proposent L’illusion fait Conte un spectacle d’Eric Chartiot le Magi-Conteur. De poésie et Contes en tour de Magie, Eric gomme pour vous la frontière entre réel et imaginaire.
Pratiquez le co-voiturage
Venir avec mug et siège, tisane offerte, vente sur place de crêpes et autres boissons. .
Cuverie De Almeida Chemin du Bourgeot Sercy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com
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English : Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte
L’événement Spectacle Contes et Magie L’illusion fait Conte Sercy a été mis à jour le 2026-06-11 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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