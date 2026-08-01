Spectacle Cosmi Comics Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne
mercredi 12 août 2026 · Place de l'église · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Spectacle Cosmi Comics
Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Deux clowns cosmiques s’entrainant pour le grand décollage. Autour de leur astrolabe de fortune.
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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
Two cosmic clowns practicing for their big launch. Gathered around their makeshift astrolabe.
L’événement Spectacle Cosmi Comics Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique
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