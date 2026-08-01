Spectacle Cosmi Comics Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Spectacle Cosmi Comics

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Deux clowns cosmiques s’entrainant pour le grand décollage. Autour de leur astrolabe de fortune.

.

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two cosmic clowns practicing for their big launch. Gathered around their makeshift astrolabe.

L’événement Spectacle Cosmi Comics Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-07-28 par Royan Atlantique