Spectacle  Couleurs  Route du Paouzadou Sévérac d’Aveyron

Spectacle Couleurs

Route du Paouzadou Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Des variations marionnettiques qui révèlent à petits et grands les six couleurs de premier rang définies par l’historien Michel Pastoureau…

Rendez-vous le dimanche 29 mars à 16h, à la Maison des Dolmens de Buzeins.

Durée 50 min.

Tout public dès 3 ans.

Par la Compagnie des Singes hurleurs

Une sorcière au caractère bien trempé, charmante, qui se voudrait effrayante, met en branle son chaudron pour faire frémir sa potion magique. Un premier spectateur tente sa chance et tire au sort une bille de couleur c’est le point de départ d’une saynète la couleur va prendre vie, se personnifier et nous raconter un bout de son histoire.

Ce spectacle s’inspire de l’historien Michel Pastoureau qui a étudié l’histoire des couleurs de l’Antiquité à nos jours dans le monde occidental.

Tarifs de 5 € à 10 €

Réservation et renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Sévérac d’Aveyron au 05 65 47 67 31.

Compagnie accueillie en résidence à Buzeins du 2 au 15 février 2026. .

Route du Paouzadou Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 67 31 severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

English :

Puppet variations that reveal to young and old alike the six top-ranking colors defined by historian Michel Pastoureau?

