Informations pratiques

Ottrott

Spectacle Dans le silence des paumes

Route de Grendelbruch Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-26 20:30:00

fin : 2026-07-27 21:35:00

Date(s) :

2026-07-26

Un spectacle théâtral sensible proposé au Camping La Forêt par la compagnie Le Nez au Milieu du Village, autour des silences familiaux et du lien mère-enfants.

Au camping la forêt, un spectacle théâtral vous est proposé.

La compagnie » le nez au milieu du village » propose

Nous avions observé les autres parents quand ils venaient chercher leurs enfants à l’école, ils leur donnaient la main pour remonter la rue. Notre mère, non. On ne manquait pourtant ni d’attention ni d’amour à la maison. Mais quand même pourquoi éviter toujours de nous tenir la main ?

Nous sommes restés sans réponse jusqu’au soir de sa vie. Là, dans ce salon sans souvenirs, nous avons glissé notre visage dans les mains de notre mère. Et c’est au creux de ses paumes, dans les sillons qui contenaient nos larmes, que nous avons écouté l’histoire de son corps, qu’elle avait toujours voulu nous épargner. .

Route de Grendelbruch Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 57 87 97 sarah@lesaventurier-e-s.com

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English :

A sensitive theatrical performance presented at Camping La Forêt by the theater company Le Nez au Milieu du Village, exploring family silences and the bond between mothers and children.

L’événement Spectacle Dans le silence des paumes Ottrott a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile