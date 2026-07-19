Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac Camping l’Hirondelle Menglon

Informations pratiques

Menglon

Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac

Camping l’Hirondelle 60, route de la Garenne Menglon Drôme

Tarif : 1 – 1 – 20 EUR

Au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-01

Il s’agit d’un spectacle poétique, joyeux et acrobatique, adapté à tout âge. Il dure une heure et se présente en extérieur avec une structure aérienne et cinq artistes acrobates sur le plateau.

Snack sur place (accès rivière à côté pour se baigner !)

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Camping l’Hirondelle 60, route de la Garenne Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 26 70 88 ismael.robert.flandin@gmail.com

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English :

This is a poetic, joyful, and acrobatic show suitable for all ages. It lasts one hour and is performed outdoors, featuring an aerial structure and five acrobats on stage.

Snacks available on site (with access to the river right next door for swimming!)

L’événement Spectacle de Cirque- À quelques instants près- Cirque à Brac Menglon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme du Pays Diois