Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bannes
Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bannes samedi 4 juillet 2026.
Bannes
Spectacle de Clown avec Bruno Morera
chez l’habitant Bannes Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera
Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera. Un spectacle de clown qui nous invite à l'empathie et à l'absurde par une recherche profonde et intime de l'amour
Repas partagé, sur réservation
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chez l’habitant Bannes 46400 Lot Occitanie +33 6 73 81 99 93
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