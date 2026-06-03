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Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bannes

Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bannes

Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bannes samedi 4 juillet 2026.

Adresse : chez l'habitant

Ville : 46400 Bannes

Département : Lot

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Participation libre

Bannes

Spectacle de Clown avec Bruno Morera

chez l’habitant Bannes Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera

Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera. Un spectacle de clown qui nous invite à l'empathie et à l'absurde par une recherche profonde et intime de l'amour

Repas partagé, sur réservation

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chez l’habitant Bannes 46400 Lot Occitanie +33 6 73 81 99 93 

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