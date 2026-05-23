Spectacle de clown et goûter Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes
Spectacle de clown et goûter Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes lundi 24 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Entrée libre sans inscription Tout public, Adulte, En famille, Jeune Public, Senior
Dans le cadre des animations d’été, en colaboration avec l’ACCOORD,Olivier Gilardin, alias Peter Berry, jongle avec ses doutes entre équilibre, déséquilibre et jeux musicaux du clown traditionnel, s’inspirant du burlesque poétique de Buster Keaton, Laurel et Hardy et Charlie Chaplin.plus d’info au 02 40 41 65 19 ou 02 40 41 65 00
Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr
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