Spectacle de clown et goûter Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre sans inscription Tout public, Adulte, En famille, Jeune Public, Senior

Dans le cadre des animations d’été, en colaboration avec l’ACCOORD,Olivier Gilardin, alias Peter Berry, jongle avec ses doutes entre équilibre, déséquilibre et jeux musicaux du clown traditionnel, s’inspirant du burlesque poétique de Buster Keaton, Laurel et Hardy et Charlie Chaplin.plus d’info au 02 40 41 65 19 ou 02 40 41 65 00

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr



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