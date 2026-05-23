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Spectacle de clown et goûter Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Spectacle de clown et goûter Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes

Spectacle de clown et goûter Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes lundi 24 août 2026.

Lieu : Maison de quartier Madeleine Champ de Mars

Adresse : 22 Rue Emile Péhant

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : Entrée libre sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 16:00 – 17:00
Gratuit : oui Entrée libre sans inscription Tout public, Adulte, En famille, Jeune Public, Senior 

Dans le cadre des animations d’été, en colaboration avec l’ACCOORD,Olivier Gilardin, alias Peter Berry, jongle avec ses doutes entre équilibre, déséquilibre et jeux musicaux du clown traditionnel, s’inspirant du burlesque poétique de Buster Keaton, Laurel et Hardy et Charlie Chaplin.plus d’info au 02 40 41 65 19 ou 02 40 41 65 00

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 65 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E3538-maison-de-quartier-madeleine-champ-de-mars MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr


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