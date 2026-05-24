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Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval Fréteval

Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval Fréteval

Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval Fréteval mercredi 3 juin 2026.

Adresse : Place Pierre Genevee

Ville : 41160 Fréteval

Département : Loir-et-Cher

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Fréteval

Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval

Place Pierre Genevee Fréteval Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Spectacle dans le cadre du Festival OFF Contes en Pagaille !
Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval. De Pierre Delye. A partir de 8 ans. Réservation obligatoire.   .

Place Pierre Genevee Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 67 29  mediatheque@cchv41.fr

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English :

Part of the Festival OFF Contes en Pagaille!

L’événement Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval Fréteval a été mis à jour le 2026-05-24 par OT de Vendome Territoires Vendomois

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