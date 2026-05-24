Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval Fréteval
Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval Fréteval mercredi 3 juin 2026.
Fréteval
Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval
Place Pierre Genevee Fréteval Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Spectacle dans le cadre du Festival OFF Contes en Pagaille !
Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval. De Pierre Delye. A partir de 8 ans. Réservation obligatoire. .
Place Pierre Genevee Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 67 29 mediatheque@cchv41.fr
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English :
Part of the Festival OFF Contes en Pagaille!
L’événement Spectacle de contes Caprices ? C’est fini ! à Fréteval Fréteval a été mis à jour le 2026-05-24 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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