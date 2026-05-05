Baby artiste ! à Fréteval, Médiathèque, Fréteval

Baby artiste ! à Fréteval Vendredi 29 mai, 00h00 Médiathèque Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

Moment ludique pour les tout-petits. Baby artiste ! à Fréteval. Atelier ludique pour éveiller les sens et la curiosité à travers formes, matières et couleurs pour les enfants de 10 mois à 3 ans. Réservation obligatoire.

Médiathèque Place Pierre Genevée, 41160 Fréteval Fréteval 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 82 67 29 »}]

Moment ludique pour les tout-petits. Baby artiste ! à Fréteval. Atelier ludique pour éveiller les sens et la curiosité à travers formes, matières et couleurs pour les enfants de 10 mois à 3 ans. Réser Musique