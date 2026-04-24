Spectacle de danse Amin Saint-Avit
Spectacle de danse Amin Saint-Avit dimanche 7 juin 2026.
Saint-Avit
Spectacle de danse Amin
Coeur du Village Saint-Avit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07 17:45:00
Date(s) :
2026-06-07
À travers une danse brute et organique, la pièce évoque la traversée, entre effondrement et renaissance, et interroge la mémoire des corps, le rituel et la résistance collective.
.
Coeur du Village Saint-Avit 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Through raw, organic dance, the piece evokes the crossing between collapse and rebirth, and questions body memory, ritual and collective resistance.
L’événement Spectacle de danse Amin Saint-Avit a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Saint-Avit (Drôme)
- La crête panoramique Saint-Avit Drôme 1 mai 2026
- Saint-Avit, la balade de la Fon du Roc Saint-Avit Lot-et-Garonne 1 mai 2026
- Randonnée pédestre semi-nocturne Saint-Avit 11 juillet 2026