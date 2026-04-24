Saint-Avit

Spectacle de danse Amin

Coeur du Village Saint-Avit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 17:45:00

Date(s) :

2026-06-07

À travers une danse brute et organique, la pièce évoque la traversée, entre effondrement et renaissance, et interroge la mémoire des corps, le rituel et la résistance collective.

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Coeur du Village Saint-Avit 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr

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English :

Through raw, organic dance, the piece evokes the crossing between collapse and rebirth, and questions body memory, ritual and collective resistance.

L’événement Spectacle de danse Amin Saint-Avit a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche