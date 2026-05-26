Spectacle de danse Salle Kan ar Mor Cléder

Cléder

Spectacle de danse

Salle Kan ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Danse classique (adultes et enfants)

Claquettes, modern Jazz, danse en groupe, danse des enfants

Les billets sont disponibles à l’entrée de la salle le 13 juin, à la boulangerie Maison Esnault à Cléder et pendant les cours des assosiations Tonic gym à Cléder et Forme et bien-être à Plounévez-Lochrist.

Nous serions ravis de vous accueillir à nos spectacles ! .

Salle Kan ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 58 79 71 60

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English :

L’événement Spectacle de danse Cléder a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX