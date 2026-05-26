Spectacle de danse Salle Kan ar Mor Cléder
Spectacle de danse Salle Kan ar Mor Cléder samedi 13 juin 2026.
Cléder
Spectacle de danse
Salle Kan ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Danse classique (adultes et enfants)
Claquettes, modern Jazz, danse en groupe, danse des enfants
Les billets sont disponibles à l’entrée de la salle le 13 juin, à la boulangerie Maison Esnault à Cléder et pendant les cours des assosiations Tonic gym à Cléder et Forme et bien-être à Plounévez-Lochrist.
Nous serions ravis de vous accueillir à nos spectacles ! .
Salle Kan ar Mor 1B Place Charles de Gaulle Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 58 79 71 60
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English :
L’événement Spectacle de danse Cléder a été mis à jour le 2026-05-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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