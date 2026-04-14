Marché du Terroir et de l’Artisanat Parc des Loisirs des Amiets Cléder
Marché du Terroir et de l’Artisanat Parc des Loisirs des Amiets Cléder mardi 14 juillet 2026.
Cléder
Marché du Terroir et de l’Artisanat
Parc des Loisirs des Amiets Les Amiets Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Organisé par par le comité de jumelage Cléder Herleshausen-Lauchröden. .
Parc des Loisirs des Amiets Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 98 73 82 60
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English :
L’événement Marché du Terroir et de l’Artisanat Cléder a été mis à jour le 2026-04-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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