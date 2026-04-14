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Marché du Terroir et de l’Artisanat Parc des Loisirs des Amiets Cléder

Marché du Terroir et de l’Artisanat Parc des Loisirs des Amiets Cléder mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Parc des Loisirs des Amiets

Adresse : Les Amiets

Ville : 29233 Cléder

Département : Finistère

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cléder

Marché du Terroir et de l’Artisanat

Parc des Loisirs des Amiets Les Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Organisé par par le comité de jumelage Cléder Herleshausen-Lauchröden.   .

Parc des Loisirs des Amiets Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 98 73 82 60 

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English :

L’événement Marché du Terroir et de l’Artisanat Cléder a été mis à jour le 2026-04-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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