Marché du Terroir et de l’Artisanat Parc des Loisirs des Amiets Cléder

Cléder

Marché du Terroir et de l’Artisanat

Parc des Loisirs des Amiets Les Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Organisé par par le comité de jumelage Cléder Herleshausen-Lauchröden. .

Parc des Loisirs des Amiets Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 98 73 82 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché du Terroir et de l’Artisanat Cléder a été mis à jour le 2026-04-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX