Stage de natation Salle Omnisport Cléder

Cléder

Stage de natation

Salle Omnisport Place Ashburton Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-21 12:40:00

Date(s) :

2026-07-06

La commune de Cléder organisera cet été des stages de natation pour débutants sur les mois de juillet et août. Inscription en ligne.

Ces stages seront ouverts aux enfants nés entre 2014 et 2020 et se dérouleront dans le bassin mobile installé en salle 2. Bassin de 10m*5m pour une profondeur d’1m30, chauffé à 29°.

Les séances seront encadrées par Benoît Coquin OFFIT COACHING selon le rythme suivant:

– du lundi au vendredi

– de 11h00 à 11h30 séance débutants, capacité de 8 enfants

– de 11h35 à 12h05 séance débutants, capacité de 8 enfants

– de 12h10 à 12h40 séance apprentissage, capacité de 10 enfants

– tarif de 40€ les 5 séances à régler par chèque à l’ordre du trésor public ou en espèces

Les stages qui ne regrouperaient pas suffisamment d’enfants seront susceptibles d’être fusionnés entre eux pour éviter l’annulation.

Les stages se dérouleront sur les semaines suivantes:

– semaine 28 du 6 au 10 juillet inclus

– semaine 29 du 13 au 17 juillet inclus

– semaine 30 du 20 au 24 juillet inclus

– semaine 31 du 27 au 31 juillet inclus

– semaine 32 du 3 au 7 août inclus

– semaine 33 du 10 au 14 août inclus

-semaine 34 du 17 au 21 août inclus

Inscriptions et paiement en ligne.

Pour tout renseignements, veuillez contacter l’animateur sportif, Johann DUBOIS au 06 86 56 51 89 ou à sport@cleder.fr. .

Salle Omnisport Place Ashburton Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 40 09

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English :

L’événement Stage de natation Cléder a été mis à jour le 2026-06-18 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX