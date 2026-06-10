Nouveau jeu d’enquête au château de Kermenguy Le Mystère de la Rose Cléder mercredi 8 juillet 2026.

Cléder

Nouveau jeu d’enquête au château de Kermenguy Le Mystère de la Rose

Château de Kermenguy Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Durée du jeu prévoir entre 1 h et 2h.

Créneaux horaires disponibles 14h, 15h, 16h et 17h.

Jeu en autonomie avec kit d’enquête fourni à l’arrivée (à rendre complet à la fin du jeu).

Réservation conseillée.

10 équipes peuvent jouer en simultanée.

L’entrée comprend 1 kit d’enquête fourni par groupe, à remettre à l’accueil à la fin du jeu.

Possibilité de faire le jeu de l’oie le même jour tarif jeu de l’oie + mystère de la rose (+ 8 ans) = 12 €.

Tarif jeu de l’oie + mystère de la rose (- 8 ans) = 5 € (ce tarif correspond au prix de base du jeu de l’oie, le jeu d’enquête est gratuit pour les moins de 8 ans).

Pratique

Le parc du château de Kermenguy est un domaine privé, lors de votre venue, nous vous serons reconnaissants de suivre les allées et les cheminements indiqués lors de votre accueil, et de respecter la nature environnante. La forêt et ses nombreux petits habitants vous en remercient par avance !

Prévoir des chaussures adaptées à la marche dans les bois (tennis ou bottes selon le temps)

Non accessible aux fauteuils roulants, accessible aux poussettes à grandes roues, par temps sec.

Possibilité d’apporter votre goûter pour le prendre sur place, prévoir votre propre sac poubelle pour emporter les déchets.

Animaux admis, tenus en laisse.

Prévoir des stylos.

Les enfants sont sous la surveillance des adultes accompagnants. .

Château de Kermenguy Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 62 13 91 37

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English :

L’événement Nouveau jeu d’enquête au château de Kermenguy Le Mystère de la Rose Cléder a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX