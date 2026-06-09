Jeu de l’oie géant au château de Kermenguy Cléder

Cléder

Jeu de l’oie géant au château de Kermenguy

Château de Kermenguy Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Un Jeu de l’oie géant installé dans le parc du château.

En famille, entre amis, un jeu grandeur nature, dans la nature.

Le jeu sera ouvert tous les mercredis après-midis, à partir de 14 h à partir du 09 juillet. Derniers accueils à 18h.

Installé sur l’esplanade du château, chaque participant partira avec son pion Oie . Un livret jeu sera offert par groupe de 4 personnes (tout livret supplémentaire: 0.5€).

Une belle après-midi dans la nature, pour jouer à ce célèbre jeux.

Partez sous les traces d’Anne de Bretagne pour arriver au jardin des oies !

Par une nuit brumeuse, la Reine Anne s’égara loin de son château. Pour rentrer, elle devait traverser un chemin semé d’embûches.

Le pont fragile manqua de s’effondrer sous ses pas, l’obligeant à avancer lentement.

La prison du chevalier noir la retint captive jusqu’à ce qu’un voyageur la libère.

Le labyrinthe des ronces la fit tourner en rond, retardant encore son retour.

Heureusement, les oies du royaume vinrent à son secours. En les suivant, la Reine retrouva le jardin des oies et aperçut enfin son château.

TARIFS:

Tarif unique 5 € à partir de 4 ans

Enfants de moins de 4 ans gratuit

L’entrée comprend 1 livret de jeu gratuit par famille/groupe (minimum 2 personnes)

1 diplôme

Les livrets supplémentaires 0,50 €

Information importante les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Pratique

Le parc du château de Kermenguy est un domaine privé, lors de votre venue, nous vous serons reconnaissants de suivre les allées et les cheminements indiqués lors de votre accueil, et de respecter la nature environnante. La forêt et ses nombreux petits habitants vous en remercient par avance !

Possibilité de jouer seul ou en équipe.

Un minimum de 2 joueurs est requis pour pouvoir jouer.

Les règles du jeu sont les même que pour le jeu de plateau.

A prévoir

Prévoyez une tenue adaptée, des chaussures de marche ou de sport (et pourquoi pas des bottes ?) seront idéales pour votre confort.

Et pensez à prendre vos stylos !

Durée du jeu prévoir entre 1 h et 2 h .

Château de Kermenguy Cléder 29233 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Jeu de l’oie géant au château de Kermenguy Cléder a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX