Battle archery Plage des Amiets Cléder

Cléder

Battle archery

Plage des Amiets La Cabane Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Tous les mardis de l’été du 7 juillet au 4 août inclus (excepté le 14 juillet) la commune de Cléder propose une initiation gratuite au battle archery entre 14h00 et 17h00 au parc de loisirs des Amiets. Sous réserve d’une météo favorable, nous proposerons chacun de ces mardis 3 créneaux de 14h00 à 15h00, de 15h00 à 16h00 et de 16h00 à 17h00. 24 places seront disponibles sur chaque créneaux. Inscriptions et renseignements au 0686565189 ou à sport@cleder.fr. .

Plage des Amiets La Cabane Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 86 56 51 89

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English :

L’événement Battle archery Cléder a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX