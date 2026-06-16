Cléder

Tro Breizh Foot

Plage des Amiets et Parc de Loisirs Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 13:30:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10

Organisée avec la Ligue de Bretagne de Football de 13h30 à 17h00 face au club nautique. 2 terrains de foot et une arène gonflable, tir de précisions, quizz…tout le monde est récompensé en fin de journée. Inscription sur place dès 13h30 de manière individuelle ou en équipe. Gratuit. .

Plage des Amiets et Parc de Loisirs Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 86 56 51 89

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English :

L’événement Tro Breizh Foot Cléder a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX