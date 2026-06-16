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Tro Breizh Foot Cléder

Tro Breizh Foot Cléder jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Plage des Amiets et Parc de Loisirs

Ville : 29233 Cléder

Département : Finistère

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Cléder

Tro Breizh Foot

Plage des Amiets et Parc de Loisirs Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 13:30:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10

Organisée avec la Ligue de Bretagne de Football de 13h30 à 17h00 face au club nautique. 2 terrains de foot et une arène gonflable, tir de précisions, quizz…tout le monde est récompensé en fin de journée. Inscription sur place dès 13h30 de manière individuelle ou en équipe. Gratuit.   .

Plage des Amiets et Parc de Loisirs Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 6 86 56 51 89 

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English :

L’événement Tro Breizh Foot Cléder a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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