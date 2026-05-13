Spectacle de danse contemporaine – Troc !, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas

Spectacle de danse contemporaine – Troc ! Samedi 23 mai, 18h30, 20h15 Musée de la Toile de Jouy Yvelines

Durée 45min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Et si la danse se mêlait aux expos au au patrimoine ?

« Troc ! » : un duo de danseuses insuffle vie aux collections du Musée dans une performance chorégraphique singulière par la Compagnie Sauf le dimanche.

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas, France Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France 0139564864 https://www.museedelatoiledejouy.fr/ Histoire de la manufacture fondée par Christophe Philippe Oberkampf et où, de 1760 à 1843, furent créés 30 000 motifs de toiles imprimées. Production de la manufacture Oberkampf et d’autres manufactures provinciales et étrangères : pans, fragments de tissus, vêtements et garnitures complètes de lits, maquette de l’ancienne manufacture, matériel d’impression. Un parking gratuit est à votre disposition En train * Par le RER C ou en train, à partir de la gare Montparnasse : rejoindre la gare de Versailles Chantiers puis prendre le RER C en direction de Juvisy – arrêt « Petit Jouy/Les Loges » * Par le RER B : rejoindre la station Massy-Palaiseau, puis prendre le RER C en direction de Versailles Chantiers – arrêt « Petit Jouy/Les Loges »

Spectacle de danse contemporaine « Troc ! »

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