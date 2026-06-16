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Spectacle de danse Couleurs du monde Théâtre Francis Planté Orthez

Spectacle de danse Couleurs du monde Théâtre Francis Planté Orthez

Spectacle de danse Couleurs du monde Théâtre Francis Planté Orthez samedi 27 juin 2026.

Lieu : Théâtre Francis Planté

Adresse : 23 Place Marcadieu

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Orthez

Spectacle de danse Couleurs du monde

Théâtre Francis Planté 23 Place Marcadieu Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

19h Ouverture des portes.
19h30 Spectacle de danse, pole dance, cerceau et hamac un voyage à travers les cultures et les traditions.

Billetterie sur place, le jour-même.   .

Théâtre Francis Planté 23 Place Marcadieu Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ogravity.otz@gmail.com

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English : Spectacle de danse Couleurs du monde

L’événement Spectacle de danse Couleurs du monde Orthez a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn

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