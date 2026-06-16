Spectacle de danse Couleurs du monde Théâtre Francis Planté Orthez samedi 27 juin 2026.

Orthez

Spectacle de danse Couleurs du monde

Théâtre Francis Planté 23 Place Marcadieu Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

19h Ouverture des portes.

19h30 Spectacle de danse, pole dance, cerceau et hamac un voyage à travers les cultures et les traditions.

Billetterie sur place, le jour-même. .

Théâtre Francis Planté 23 Place Marcadieu Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ogravity.otz@gmail.com

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English : Spectacle de danse Couleurs du monde

L’événement Spectacle de danse Couleurs du monde Orthez a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn