Spectacle de danse Couleurs du monde Théâtre Francis Planté Orthez
Spectacle de danse Couleurs du monde Théâtre Francis Planté Orthez samedi 27 juin 2026.
Orthez
Spectacle de danse Couleurs du monde
Théâtre Francis Planté 23 Place Marcadieu Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
19h Ouverture des portes.
19h30 Spectacle de danse, pole dance, cerceau et hamac un voyage à travers les cultures et les traditions.
Billetterie sur place, le jour-même. .
Théâtre Francis Planté 23 Place Marcadieu Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ogravity.otz@gmail.com
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English : Spectacle de danse Couleurs du monde
L’événement Spectacle de danse Couleurs du monde Orthez a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn
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