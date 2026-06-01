Spectacle de danse de Beg’Art Amicale Ballets Théâtre de l’Arche Tréguier samedi 27 juin 2026.

Tréguier

Spectacle de danse de Beg’Art Amicale Ballets

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez découvrir Charlie et la chocolaterie, présenté par les danseurs et danseuses de l’Association Beg’Art Amicale Ballets.

Un spectacle de danse entièrement chorégraphié par notre professeure, Emmanuelle Guesdon-Lambert, passionnée et investie auprès de ses élèves tout au long de l’année.

Deux représentations 15h et 20h

Placement libre (pas de place attitrée)

Merci de votre compréhension et de votre bienveillance envers les bénévoles présents pour vous accueillir .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 87 76 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle de danse de Beg’Art Amicale Ballets Tréguier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose