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Spectacle de danse du Conservatoire Chopin Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS

Spectacle de danse du Conservatoire Chopin Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS

Spectacle de danse du Conservatoire Chopin Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS samedi 27 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Frédéric Chopin

Adresse : 43 rue Bargue

Ville : 75015 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Cette année, les danseurs et danseuses se retrouvent autour de la thématique des « Contes, mythes et légendes « . Vous pourrez apprécier sur scène la danse classique, contemporaine, danse de caractère, le hip-hop ainsi que le Tap dance.

Toutes les disciplines dansées se retrouvent au Théâtre Silvia Monfort pour le spectacle de danse de fin d’année samedi 27 juin, à 20H.
Le samedi 27 juin 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Frédéric Chopin 43 rue Bargue  75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.mapado.com/event/717910-contes-mythe-et-legendes-conservatoire-frederic-chopin-25-26


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