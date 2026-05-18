Spectacle de danse du Conservatoire Chopin Conservatoire Municipal Frédéric Chopin PARIS

Cette année, les danseurs et danseuses se retrouvent autour de la thématique des « Contes, mythes et légendes « . Vous pourrez apprécier sur scène la danse classique, contemporaine, danse de caractère, le hip-hop ainsi que le Tap dance.

Toutes les disciplines dansées se retrouvent au Théâtre Silvia Monfort pour le spectacle de danse de fin d’année samedi 27 juin, à 20H.

Le samedi 27 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Frédéric Chopin 43 rue Bargue 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.mapado.com/event/717910-contes-mythe-et-legendes-conservatoire-frederic-chopin-25-26



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