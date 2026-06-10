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Le dernier rakugo avant la fin du monde – Contes japonais Théâtre Mandapa Paris

Le dernier rakugo avant la fin du monde – Contes japonais Théâtre Mandapa Paris

Le dernier rakugo avant la fin du monde – Contes japonais Théâtre Mandapa Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Théâtre Mandapa

Adresse : 6 rue Wurtz

Ville : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Le dernier rakugo avant la fin du monde – Contes japonais Théâtre Mandapa Paris Samedi 27 juin, 20h30

Nos amis du Japon disent : « Le bonheur va vers ceux qui savent rire ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T22:00:00.000+02:00

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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris


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