Spectacle de danse Fievre Andance
Spectacle de danse Fievre Andance mardi 12 mai 2026.
Andance
Spectacle de danse Fievre
6 Rue du Lieutenant Colonel Michel Meynard Andance Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12 19:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Strasbourg, 1518 une fièvre dansante s’empare de la ville. On danse sans fin, jusqu’à l’épuisement.
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6 Rue du Lieutenant Colonel Michel Meynard Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr
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English :
Strasbourg, 1518: a dance fever grips the city. People dance endlessly, to the point of exhaustion.
L’événement Spectacle de danse Fievre Andance a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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