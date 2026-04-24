Andance

Spectacle de danse Fievre

6 Rue du Lieutenant Colonel Michel Meynard Andance Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 19:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Strasbourg, 1518 une fièvre dansante s’empare de la ville. On danse sans fin, jusqu’à l’épuisement.

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6 Rue du Lieutenant Colonel Michel Meynard Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 67 56 05 communication@quelquesparts.fr

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English :

Strasbourg, 1518: a dance fever grips the city. People dance endlessly, to the point of exhaustion.

L’événement Spectacle de danse Fievre Andance a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche