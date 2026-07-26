Spectacle de Danse Place des Arceaux La Bastide-Clairence

mercredi 19 août 2026 · Place des Arceaux · La Bastide-Clairence

Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Spectacle de Danse

Place des Arceaux Bar restaurant Les Arceaux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le groupe Esperantza vous propose un spectacle de danses basques. Venez partager un moment convivial et festif au cœur d’un des Plus Beaux Villages de France ! .

Place des Arceaux Bar restaurant Les Arceaux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 23 07

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English : Spectacle de Danse

L’événement Spectacle de Danse La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque