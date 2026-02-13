Spectacle de danse Quai des Rêves Lamballe-Armor

Spectacle de danse

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Prestation des élèves de danse contemporaine.

Sur réservation auprès du Conservatoire .

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 75

