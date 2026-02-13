Spectacle de danse Quai des Rêves Lamballe-Armor
Spectacle de danse Quai des Rêves Lamballe-Armor samedi 30 mai 2026.
Spectacle de danse
Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Prestation des élèves de danse contemporaine.
Sur réservation auprès du Conservatoire .
Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle de danse Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor