Spectacle de danse les pieds nus Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de danse les pieds nus Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz samedi 13 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de danse les pieds nus
Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle de danse par l’association les vies dansent 64 chorégraphiée par Delphine Etchegoyen Debarbieux .
Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle de danse les pieds nus
L’événement Spectacle de danse les pieds nus Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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