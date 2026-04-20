Spectacle de danse les pieds nus Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de danse les pieds nus

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle de danse par l’association les vies dansent 64 chorégraphiée par Delphine Etchegoyen Debarbieux .

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle de danse les pieds nus

L’événement Spectacle de danse les pieds nus Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque