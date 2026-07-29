Spectacle de danse | No(n) Lo So L’Eden Eymet
vendredi 19 mars 2027 · L'Eden · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Spectacle de danse | No(n) Lo So
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-19
No(n) Lo So c’est l’histoire de trois inconnus, trois corps qui se répondent, s’opposent, se frôlent.
L’un affirme, l’autre contredit, le troisième trouble. Tous semblent avoir raison. Lequel détient la vérité ? Enfin… y en a-t-il (qu’) une ?
Portée par une danse à la fois puissante et instinctive, cette pièce explore le doute comme un territoire poétique, fertile, mouvant, et profondément humain.
Elle invite le spectateur à laisser résonner plusieurs vérités en même temps. À accepter, peut-être, de ne pas trancher.
Tel un oiseau, cette pièce invite le spectateur à prendre de la hauteur.
Durée 50min
Tout public
Proposé par la Compagnie Gloria Moioli .
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr
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English : Spectacle de danse | No(n) Lo So
L’événement Spectacle de danse | No(n) Lo So Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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