Spectacle de danse | No(n) Lo So L’Eden Eymet

Informations pratiques

Eymet

Spectacle de danse | No(n) Lo So

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

No(n) Lo So c’est l’histoire de trois inconnus, trois corps qui se répondent, s’opposent, se frôlent.

L’un affirme, l’autre contredit, le troisième trouble. Tous semblent avoir raison. Lequel détient la vérité ? Enfin… y en a-t-il (qu’) une ?

Portée par une danse à la fois puissante et instinctive, cette pièce explore le doute comme un territoire poétique, fertile, mouvant, et profondément humain.

Elle invite le spectateur à laisser résonner plusieurs vérités en même temps. À accepter, peut-être, de ne pas trancher.

Tel un oiseau, cette pièce invite le spectateur à prendre de la hauteur.

Durée 50min

Tout public

Proposé par la Compagnie Gloria Moioli .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr

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English : Spectacle de danse | No(n) Lo So

L’événement Spectacle de danse | No(n) Lo So Eymet a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides