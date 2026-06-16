Spectacle de danse ESpace Jean Mouton salle des fêtes Pierrelatte samedi 4 juillet 2026.

Pierrelatte

Spectacle de danse

ESpace Jean Mouton salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Gala de fin d’année du Body Dance Studio Le temps d’une vie Les fêtes de France. Invitée La troupe de Sète. Restauration sur place.

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ESpace Jean Mouton salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

Body Dance Studio End-of-Year Gala A Lifetime Les Fêtes de France. Special guest: The Sète troupe. Food available on site.

L’événement Spectacle de danse Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence