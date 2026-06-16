Spectacle de danse ESpace Jean Mouton salle des fêtes Pierrelatte
Spectacle de danse ESpace Jean Mouton salle des fêtes Pierrelatte samedi 4 juillet 2026.
Pierrelatte
Spectacle de danse
ESpace Jean Mouton salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Gala de fin d’année du Body Dance Studio Le temps d’une vie Les fêtes de France. Invitée La troupe de Sète. Restauration sur place.
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ESpace Jean Mouton salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
Body Dance Studio End-of-Year Gala A Lifetime Les Fêtes de France. Special guest: The Sète troupe. Food available on site.
L’événement Spectacle de danse Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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