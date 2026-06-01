La nuit du cirque Atelier maquillage Parc municipal Pierrelatte
La nuit du cirque Atelier maquillage Parc municipal Pierrelatte samedi 27 juin 2026.
Pierrelatte
La nuit du cirque Atelier maquillage
Parc municipal 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Maquillage Les petits comme les grands pourront profiter d’un espace maquillage tout au long de la journée, pour se transformer, s’amuser et repartir avec des couleurs plein les yeux.
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Parc municipal 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
Make-up Young and old alike can enjoy a make-up area throughout the day, where they can transform themselves, have fun and leave with a splash of color in their eyes.
L’événement La nuit du cirque Atelier maquillage Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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