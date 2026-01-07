Univers DJ Bibliothèque Pierrelatte
Univers DJ Bibliothèque Pierrelatte mercredi 10 juin 2026.
Univers DJ
Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte Drôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-06-10 21:30:00
Atelier animé par Nassim DJ mixe, découvre, partage ! Une journée unique pour plonger dans l'univers du DJing, entre pratique musicale et culture hip-hop.
hip-hop.
.
Bibliothèque Bd Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
English :
Workshop led by Nassim DJ: mix, discover, share! A unique day to immerse yourself in the world of DJing, between musical practice and hip-hop culture.
hip-hop culture.
L’événement Univers DJ Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence