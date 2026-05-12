Découverte du tennis Terrain de tennis Complexe sportif Gustave Jaume Pierrelatte

Pierrelatte

Découverte du tennis

Terrain de tennis Complexe sportif Gustave Jaume Avenue de Coubertin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

La commission sportez-vous bien du conseil municipal enfant, en partenariat avec l’association Tennis Club de Pierrelatte, organise une journée découverte du tennis pour les enfants du CM1 et CM2 de toutes les écoles de Pierrelatte.

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Terrain de tennis Complexe sportif Gustave Jaume Avenue de Coubertin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 29 00

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English :

The children’s council’s sportez-vous bien commission, in partnership with the Tennis Club de Pierrelatte association, is organizing a tennis discovery day for CM1 and CM2 children from all Pierrelatte schools.

L’événement Découverte du tennis Pierrelatte a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence