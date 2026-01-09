Gala de danse & soirée dansante Salle des fêtes Pierrelatte

Gala de danse & soirée dansante

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organisés par Association Animation Danse de Société Pierrelattine (AADSP). Buvette et foodtruck sur place. Réservation Helloasso ou sur place.

.

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 69 98 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Association Animation Danse de Société Pierrelattine (AADSP). Refreshment bar and foodtruck on site. Reservations: Helloasso or on site.

L’événement Gala de danse & soirée dansante Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence