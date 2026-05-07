Jeu d’enquête l’illusion parfaite Centre-ville Pierrelatte
Jeu d’enquête l’illusion parfaite Centre-ville Pierrelatte mercredi 15 juillet 2026.
Pierrelatte
Jeu d’enquête l’illusion parfaite
Centre-ville 2 bis avenue Jean Perrin Pierrelatte Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Un terrible accident lors d’un spectacle de magie entraîne un décès et une disparition. Au fil de conclusions défiants toute logique, les participants devront lever le voile sur cette illusion bien ficelée.
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Centre-ville 2 bis avenue Jean Perrin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
A terrible accident during a magic show leads to a death and a disappearance. The participants will have to unravel the mystery of this well-crafted illusion, and come to a number of conclusions that defy all logic.
L’événement Jeu d’enquête l’illusion parfaite Pierrelatte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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