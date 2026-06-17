Bal musette Espace Jean Mouton salle des fêtes Pierrelatte
Bal musette Espace Jean Mouton salle des fêtes Pierrelatte vendredi 14 août 2026.
Pierrelatte
Bal musette
Espace Jean Mouton salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Retrouvez Bruno Jouve, accordéoniste de renom, à l’occasion de notre incontournable bal musette de l’été ! Au son de son accordéon, laissez-vous emporter par les grands classiques du musette.
.
Espace Jean Mouton salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join renowned accordionist Bruno Jouve for our must-see summer musette ball! Let the sound of his accordion carry you away to the great musette classics.
L’événement Bal musette Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Pierrelatte (Drôme)
- La nuit du cirque Atelier maquillage Parc municipal Pierrelatte 27 juin 2026
- La nuit du cirque ateliers découverte Parc municipal Pierrelatte 27 juin 2026
- La nuit du cirque Pierrelatte 27 juin 2026
- La nuit du cirque Atelier maquillage Pierrelatte 27 juin 2026
- Spectacle de danse ESpace Jean Mouton salle des fêtes Pierrelatte 4 juillet 2026