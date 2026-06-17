Bal musette Espace Jean Mouton salle des fêtes Pierrelatte

Pierrelatte

Bal musette

Espace Jean Mouton salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Retrouvez Bruno Jouve, accordéoniste de renom, à l’occasion de notre incontournable bal musette de l’été ! Au son de son accordéon, laissez-vous emporter par les grands classiques du musette.

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Espace Jean Mouton salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

Join renowned accordionist Bruno Jouve for our must-see summer musette ball! Let the sound of his accordion carry you away to the great musette classics.

L’événement Bal musette Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence