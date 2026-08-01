Annulé Feu d’artifice Lac de Pignedoré Pierrelatte
dimanche 16 août 2026 · Lac de Pignedoré · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Annulé Feu d’artifice
Lac de Pignedoré Chemin de Sérignan Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
ATTN ! Par arrêté préfectoral, et en raison des conditions météorologiques, le feu d’artifice est annulé.
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Lac de Pignedoré Chemin de Sérignan Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
ATTENTION! By order of the prefect, and due to weather conditions, the fireworks display has been canceled.
L’événement Annulé Feu d’artifice Pierrelatte a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence