Annulé Feu d’artifice Lac de Pignedoré Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Annulé Feu d’artifice

Lac de Pignedoré Chemin de Sérignan Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 22:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

ATTN ! Par arrêté préfectoral, et en raison des conditions météorologiques, le feu d’artifice est annulé.

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Lac de Pignedoré Chemin de Sérignan Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

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English :

ATTENTION! By order of the prefect, and due to weather conditions, the fireworks display has been canceled.

L’événement Annulé Feu d’artifice Pierrelatte a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence