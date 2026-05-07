Exposition numismatique la monnaie à travers les siècles Salle Plasaules Pierrelatte

Pierrelatte

Exposition numismatique la monnaie à travers les siècles

Salle Plasaules Mairie Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Organisé par club numismatique & histoire, soutenu par la ville. Exposition de monnaie, billets, médailles, jetons.

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Salle Plasaules Mairie Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 47 40 18

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English :

Organized by Club Numismatique & Histoire, supported by the town. Exhibition of coins, banknotes, medals and tokens.

L’événement Exposition numismatique la monnaie à travers les siècles Pierrelatte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence