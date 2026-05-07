Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition numismatique la monnaie à travers les siècles Salle Plasaules Pierrelatte

Exposition numismatique la monnaie à travers les siècles Salle Plasaules Pierrelatte samedi 29 août 2026.

Lieu : Salle Plasaules

Adresse : Mairie

Ville : 26700 Pierrelatte

Département : Drôme

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pierrelatte

Exposition numismatique la monnaie à travers les siècles

Salle Plasaules Mairie Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Organisé par club numismatique & histoire, soutenu par la ville. Exposition de monnaie, billets, médailles, jetons.
  .

Salle Plasaules Mairie Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 47 40 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Club Numismatique & Histoire, supported by the town. Exhibition of coins, banknotes, medals and tokens.

L’événement Exposition numismatique la monnaie à travers les siècles Pierrelatte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

À voir aussi à Pierrelatte (Drôme)