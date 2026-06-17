Bal des pompiers Parc municipal Pierrelatte

Pierrelatte

Bal des pompiers

Parc municipal 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

C’est la fête ! Venez célébrer le 14 juillet dans une ambiance festive et conviviale autour d’un concert entraînant, gratuit et en libre accès.

.

Parc municipal 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s party time! Come and celebrate July 14th in a festive, convivial atmosphere with a lively, free concert.

L’événement Bal des pompiers Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence