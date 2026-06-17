Bal des pompiers Parc municipal Pierrelatte
Bal des pompiers Parc municipal Pierrelatte vendredi 14 août 2026.
Pierrelatte
Bal des pompiers
Parc municipal 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
C’est la fête ! Venez célébrer le 14 juillet dans une ambiance festive et conviviale autour d’un concert entraînant, gratuit et en libre accès.
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Parc municipal 7 Avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
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English :
It’s party time! Come and celebrate July 14th in a festive, convivial atmosphere with a lively, free concert.
L’événement Bal des pompiers Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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