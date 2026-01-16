Visite commentée Du moulin au rocher Pierrelatte

Visite commentée Du moulin au rocher

Centre ville Pierrelatte Drôme

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 19:30:00

2026-07-30

Visite commentée des multiples trésors patrimoniaux de Pierrelatte dont son célèbre moulin à vent.

Centre ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Guided tour of Pierrelatte’s many heritage treasures, including its famous windmill.

