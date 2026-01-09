Lecture publique de juin Pierrelatte

Lecture publique de juin

Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

2026-06-26

En première partie, le gala de l’association, les élèves et leurs professeurs vous présentent leurs chorégraphies. En deuxième partie, une soirée dansante Toutes les danses avec au cours de cette soirée des animations de leurs professeurs.

Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 31 69 98 lesamuseursdemots@gmail.com

English :

In the first part, the association’s gala, students and teachers present their choreographies. The second part of the evening will be devoted to Toutes les danses , an evening of dance and entertainment by the association’s teachers.

