Spectacle de danses orientales, fusion et samba Théâtre Francine Vasse Nantes
Spectacle de danses orientales, fusion et samba Théâtre Francine Vasse Nantes vendredi 26 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 20:00 – 21:30
Gratuit : non Billetterie : 13€ la place à partir de 12 ans7€ de 7 ans à 12 ansGratuit pour les moins de 7 ans (réservation obligatoire) Billetterie : 13€ la place à partir de 12 ans 7€ de 7 ans à 12 ans Gratuit pour les moins de 7 ans (réservation obligatoire) Tout public
Nous vous préparons une belle soirée.Notre spectacle est le résultat d’une année de danse et de travail. Il est dédié à mettre en valeur toutes les danseuses qui nous suivent chaque semaine, grâce à la créativité et au talent de nos professeurs.Dans des conditions professionnelles, les almasriyettes montent sur scène pour exprimer et partager avec vous leur passion et leur plaisir de la danse.
Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000
https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.helloasso.com/associations/al-masriya/evenements/spectacle-de-danses-orientales-fusion-et-samba-2026
Afficher la carte du lieu Théâtre Francine Vasse et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Ciné-concert « LA LA LAND » Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 14 juin 2026
- EXPO : « EXPRESSION(S) DÉCOLONIALE(S) #4 » Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 14 juin 2026
- Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes 14 juin 2026