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Spectacle de danses orientales, fusion et samba Théâtre Francine Vasse Nantes

Spectacle de danses orientales, fusion et samba Théâtre Francine Vasse Nantes

Spectacle de danses orientales, fusion et samba Théâtre Francine Vasse Nantes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Théâtre Francine Vasse

Adresse : 18 Rue Colbert

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : Billetterie : 13€ la place à partir de 12 ans7€ de 7 ans à 12 ansGratuit pour les moins de 7 ans (réservation obligatoire) Billetterie : 13€ la place à partir de 12 ans 7€ de 7 ans à 12 ans Gratuit pour les moins de 7 ans (réservation obligatoire)

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-26 20:00 – 21:30
Gratuit : non Billetterie : 13€ la place à partir de 12 ans7€ de 7 ans à 12 ansGratuit pour les moins de 7 ans (réservation obligatoire) Billetterie : 13€ la place à partir de 12 ans 7€ de 7 ans à 12 ans Gratuit pour les moins de 7 ans (réservation obligatoire) Tout public 

Nous vous préparons une belle soirée.Notre spectacle est le résultat d’une année de danse et de travail. Il est dédié à mettre en valeur toutes les danseuses qui nous suivent chaque semaine, grâce à la créativité et au talent de nos professeurs.Dans des conditions professionnelles, les almasriyettes montent sur scène pour exprimer et partager avec vous leur passion et leur plaisir de la danse.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000
https://www.leslaboratoiresvivants.com/ https://www.helloasso.com/associations/al-masriya/evenements/spectacle-de-danses-orientales-fusion-et-samba-2026


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