Spectacle de danses orientales Nuit d’Orient Salle Polyvalente La Trinité-Porhoët

La Trinité-Porhoët

Spectacle de danses orientales Nuit d’Orient

Salle Polyvalente Rue René Sohier La Trinité-Porhoët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir la Nuit d’Orient , un spectacle de danses orientales proposé par Hél’Danse, avec les danseuses de Gazelenn. Une belle soirée placée sous le signe du voyage et de la découverte !

Restauration et boissons sur place. Participation libre. Réservation conseillée. Début du spectacle à 20h30. .

Salle Polyvalente Rue René Sohier La Trinité-Porhoët 56490 Morbihan Bretagne +33 6 63 17 03 18

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English :

L’événement Spectacle de danses orientales Nuit d’Orient La Trinité-Porhoët a été mis à jour le 2026-05-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande