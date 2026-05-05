Spectacle de danses orientales Nuit d’Orient Salle Polyvalente La Trinité-Porhoët
Spectacle de danses orientales Nuit d’Orient Salle Polyvalente La Trinité-Porhoët samedi 20 juin 2026.
La Trinité-Porhoët
Spectacle de danses orientales Nuit d’Orient
Salle Polyvalente Rue René Sohier La Trinité-Porhoët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir la Nuit d’Orient , un spectacle de danses orientales proposé par Hél’Danse, avec les danseuses de Gazelenn. Une belle soirée placée sous le signe du voyage et de la découverte !
Restauration et boissons sur place. Participation libre. Réservation conseillée. Début du spectacle à 20h30. .
Salle Polyvalente Rue René Sohier La Trinité-Porhoët 56490 Morbihan Bretagne +33 6 63 17 03 18
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L’événement Spectacle de danses orientales Nuit d’Orient La Trinité-Porhoët a été mis à jour le 2026-05-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande