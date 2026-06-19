Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca Centre Départemental Joséphine Baker Périgueux

Périgueux

Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca

Centre Départemental Joséphine Baker 1 Cour Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association trélissacoise Andaluna Flamenca présentera son spectacle de fin d’année intitulé “Origen”, samedi 20 juin à 20h, au Centre départemental Joséphine Baker à Périgueux.

L’association trélissacoise Andaluna Flamenca présentera son spectacle de fin d’année intitulé “Origen”, samedi 20 juin à 20h, au Centre départemental Joséphine Baker à Périgueux.

Cette création propose une évocation des origines du flamenco, portée par 48 danseuses, enfants, adolescentes et adultes, accompagnées d’une chanteuse.

L’association propose également des cours hebdomadaires tous niveaux, à partir de 5 ans, le samedi matin à Trélissac et le vendredi soir à Atur.

Ouverture des portes à 19h30. Une entracte avec petite restauration et boissons sera proposée sur place.

Renseignements 06 29 94 44 53 .

Centre Départemental Joséphine Baker 1 Cour Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine andaluna.flamenca@gmail.com

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English : Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca

The Trélissac-based association Andaluna Flamenca will present its end-of-year show titled “Origen,” on Saturday, June 20 at 8 p.m., at the Centre départemental Joséphine Baker in Périgueux.

L’événement Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux