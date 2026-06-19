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Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca Centre Départemental Joséphine Baker Périgueux

Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca Centre Départemental Joséphine Baker Périgueux

Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca Centre Départemental Joséphine Baker Périgueux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Centre Départemental Joséphine Baker

Adresse : 1 Cour Saint-Georges

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 Tarif réduit

Périgueux

Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca

Centre Départemental Joséphine Baker 1 Cour Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’association trélissacoise Andaluna Flamenca présentera son spectacle de fin d’année intitulé “Origen”, samedi 20 juin à 20h, au Centre départemental Joséphine Baker à Périgueux.
L’association trélissacoise Andaluna Flamenca présentera son spectacle de fin d’année intitulé “Origen”, samedi 20 juin à 20h, au Centre départemental Joséphine Baker à Périgueux.

Cette création propose une évocation des origines du flamenco, portée par 48 danseuses, enfants, adolescentes et adultes, accompagnées d’une chanteuse.

L’association propose également des cours hebdomadaires tous niveaux, à partir de 5 ans, le samedi matin à Trélissac et le vendredi soir à Atur.

Ouverture des portes à 19h30. Une entracte avec petite restauration et boissons sera proposée sur place.

Renseignements 06 29 94 44 53   .

Centre Départemental Joséphine Baker 1 Cour Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   andaluna.flamenca@gmail.com

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English : Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca

The Trélissac-based association Andaluna Flamenca will present its end-of-year show titled “Origen,” on Saturday, June 20 at 8 p.m., at the Centre départemental Joséphine Baker in Périgueux.

L’événement Spectacle de flamenco Origen Andaluna Flamenca Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux

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