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AGENDA · Saint-Georges-d'Oléron

Spectacle de Guignol Domino Parking du marché Saint-Georges-d’Oléron

mercredi 5 août 2026 · Parking du marché · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Parking du marché
Adresse
Domino
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Spectacle de Guignol Domino

Parking du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-22

Spectacle de marionnettes avec Guignol et ses amis!
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Parking du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 69 13 

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English : Guignol Puppet Show Domino

Puppet show with Guignol and his friends!

L’événement Spectacle de Guignol Domino Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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