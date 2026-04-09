Spectacle de Guignol Domino Parking du marché Saint-Georges-d’Oléron
mercredi 5 août 2026 · Parking du marché · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Spectacle de Guignol Domino
Parking du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-22
Spectacle de marionnettes avec Guignol et ses amis!
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Parking du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 69 13
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English : Guignol Puppet Show Domino
Puppet show with Guignol and his friends!
L’événement Spectacle de Guignol Domino Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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